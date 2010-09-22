RTMP сервер

Необходимо разработать менеджер закачек схожий с jDwonloader.com. У нас есть подобный менеджер. Он имеет некоторые уникальные возможности, которые другие менеджеры закачек не имеют, но отсутствуют некоторые основные возможности, которые другие имеют. Целью проекта является добавление всех ...
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Дописать ffserver с использованием librtmp (rtmpdump)
дабы сервер мог принимать поток rtmp (H.264) и передавать в контейнер ffm
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