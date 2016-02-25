ТЗ: Сеточник с расширенными настройками установки стоплосов в безубыток. На экране кнопки: "Начать Sell", "Начать Buy", "Close All". Параметры советника: //Общие параметры - Рабочий лот ...
Сбор данных и их отображение
Нужно отправлять файлы на сервис, получать ответ.
И на основе ответа вести статистику.
ТЗ прилагается.
Язык php
Заявки фрилансеров
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