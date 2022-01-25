Сбор данных из гугл таблиц в БД, расчеты и создание графиков

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки589 просмотров
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Из гугл таблиц (сотрудники подают часы в персонифицированных файлах) необходимо собирать данные в базу данных, производить расчеты, генерировать различные графики (прогресс работы над проектом, рентабельность проекта и пр.)

База данных - PostgreSQL. В месяц от сотрудников поступает около 5'000 записей

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1XV_N-7_eh_Tpf9vJMVQ-R2UcUdHhsuQEmTSFiQfrWh4/

2 года назад
grupp90
Иван 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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