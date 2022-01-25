В эксель выгрузить базу компаний 2гис по городу алматы КЗ Название адрес номер описание
Сбор данных из гугл таблиц в БД, расчеты и создание графиков
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Из гугл таблиц (сотрудники подают часы в персонифицированных файлах) необходимо собирать данные в базу данных, производить расчеты, генерировать различные графики (прогресс работы над проектом, рентабельность проекта и пр.)
База данных - PostgreSQL. В месяц от сотрудников поступает около 5'000 записей
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1XV_N-7_eh_Tpf9vJMVQ-R2UcUdHhsuQEmTSFiQfrWh4/
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