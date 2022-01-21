Сбор данных от сотрудников компании, генерация отчета

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Задача

Компании-проектировщику жилых зданий нужна система, которая позволит сотрудникам компании вводить рабочие часы, система будет рассчитывать статистику по проектам.

Обязательные требования

Разработка система делится на несколько фаз.

1. Создание базы пользователей, Создание формы отправки и согласования часов

2. Создание проектов, добавление видов работ

3. Понимать загруженности компании и фин планом. (ГАНТ)

4. Анализ готовности проекта, сопоставление этой информации с потраченным ФОТ

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rZZsOJyv_jJb9qNYnv0vhNn-3JtQZrzjJbplDkaKRtY

2 года назад
grupp90
Иван 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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