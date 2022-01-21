Сбор данных от сотрудников компании, генерация отчета

Требуется программист python (уровень знания junior/middle), работа поэтапная - нужно написать логику для контроллера + серверную часть на Flask. Контроллер M5Stack, среда разработки https://flow.m5stack.com
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Задача
Компании-проектировщику жилых зданий нужна система, которая позволит сотрудникам компании вводить рабочие часы, система будет рассчитывать статистику по проектам.
Обязательные требования
Разработка система делится на несколько фаз.
1. Создание базы пользователей, Создание формы отправки и согласования часов
2. Создание проектов, добавление видов работ
3. Понимать загруженности компании и фин планом. (ГАНТ)
4. Анализ готовности проекта, сопоставление этой информации с потраченным ФОТ
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rZZsOJyv_jJb9qNYnv0vhNn-3JtQZrzjJbplDkaKRtY
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