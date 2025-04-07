Требуется создать Excel таблицу с детальной информацией, предоставленной в файлах. Срок выполнения - до завтра в 12:00. Необходима высокая точность и внимание к деталям.
Счётчик оборотов при помощи моторчика от CD
Добрый день.Пытаюсь написать скетч для счётчика оборотов при помощи моторчика от CD.Вывод информации идёт на ТМ1637.Моторчик подключен к А1 и А0.На ТМ1637 вывел " 0000 ".Это всё, что получилось.Затем стал пытатся подключить моторчик, но не могу правильно написать скеч.Счёт оборотов в обе стороны.При достижении 9999 переход в 0000 и при отнимании до 0000, переход в 9999 и дальше в минус.Отдельно нужна кнопка сброса на 0000.
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