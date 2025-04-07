Счётчик оборотов при помощи моторчика от CD

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт2 заявки12 просмотров

Добрый день.Пытаюсь написать скетч для счётчика оборотов при помощи моторчика от CD.Вывод информации идёт на ТМ1637.Моторчик подключен к А1 и А0.На ТМ1637 вывел " 0000 ".Это всё, что получилось.Затем стал пытатся подключить моторчик, но не могу правильно написать скеч.Счёт оборотов в обе стороны.При достижении 9999 переход в 0000 и при отнимании до 0000, переход в 9999 и дальше в минус.Отдельно нужна кнопка сброса на 0000.

Arduino
20 дней назад
Александр
20 дней в сервисе
Был
20 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
110 отзывов(-1)
20 дней назад
ТОП-5
Прикладное ПО