Сделать афк бота на Vip сервер 3008

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Закрыт2 заявки242 просмотра

чтобы сервер не закрылся

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1736580833079
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
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Был
месяц назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад