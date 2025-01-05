Сделать графики в MATLAB

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Сделать графики в MATLAB. Нужно около 7-8 графиков. Файлы и формулы я надам в личные сообщения. Графики с темы радиосвязь, оптика, РЕБ, РЕР и рассчеты дальности антенны.

Цена договорная, указана цена от.

Автоматизация процессовНаписание дипломных работ
18 часов назад
Катерина
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
7 часов назад

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