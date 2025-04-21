Сделать кастомную интерактивную карту регионов на сайте

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Открыт4 заявки149 просмотров

На сайте нужна кастомная карта контактов в регионах. Можно наводить на регионы, по клику показывать карточку контакта. Более подробно в приложенном задании.

Нужна в первую очередь вёрстка карты.

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