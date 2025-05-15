Сделать подключение WalletConnect к сайту

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Сам сайт и верстка есть, ваша задача помочь сделать подключение WalletConnect через сеть Tron и пересылку средств на другой кошелек после подключения

C++HTMLReact
день назад
Sparatun
Артем 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 часа назад

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Нет заявок фрилансеров