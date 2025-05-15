Необходима разработка программы в LabView, основываясь на приложенном фото. Все детали и вопросы будут обсуждены для достижения правильного результата.
Сделать подключение WalletConnect к сайту
Сам сайт и верстка есть, ваша задача помочь сделать подключение WalletConnect через сеть Tron и пересылку средств на другой кошелек после подключения
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