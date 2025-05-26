Сделать подключение WalletConnect (см. описание)

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Завершен1 заявка89 просмотров

Сам сайт и верстка есть, ваша задача помочь сделать подключение WalletConnect через сеть Tron и пересылку средств на другой кошелек после подключения

C++HTMLJavaScriptReactСоздание одностраничных сайтов
день назад
Sparatun
Артем 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Ixer
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
день назад
$60
1 день
Escrow
Отличный фрилансер, до последнего решали задачу и по итогу сделали все на ура!

Заявки фрилансеров

Ixer
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
день назад