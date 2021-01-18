Сделать программу для транспортной компании

Внедрение Bitrix24 (Тариф команда), бизнес процессы прописаны, подключение ip телефонии zadarma
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Необходимо сделать программу, которая даст:– Установка на ПК с ОС WINDOWS – Возможность работы с системой только с одного ПК.
– Возможность работы с системой по сети внутри компании если есть сервер.– Возможность работы с 1С.
– Простота интерфейса и удобство навигации.– Разделение прав доступа сотрудникам.– Контроль и учет автотранспорта – Полная карточка автомобиля – Импорт из xls файла / Экспорт pdf, xls, csv, txt, doc и т.д. – Сколько машин в ремонте, свободно, в работе и т.д – Хранение сканов документов. – Контроль окончания ОСАГО, КАСКО,
- Диогностической карты. – Контроль прохождения ТО автомобилем. – Контроль кто из водителей ездил на автомобиле и в какой период.– Контроль и учет водителей: – Полная карточка водителя. – Импорт из xls файла / Экспорт pdf, xls, csv, txt, doc и т.д. – Сколько водителей в работе, уволено, в отпуске и т.д – Хранение сканов документов. – Контроль окончания водительской медицинской справки. – Контроль окончания водительского удостоверения.– Контроль и учет износа автомобильной резины с пробегом за сезон.– Контроль и учет выданых водителю бланков БСО – Контроль и учет выданных водителю ТМЦ– Контроль и учет складских остатков– Сколько поступило автозапчастей и на какую сумму.– Сколько израсходовано и на какой автомобиль.– Поставщики(кто и сколько и за сколько). - Весь Документооборот – Заключение Трудового договора с водителем (по нашему шаблону). – Заключение Договора аренды с водителем (по нашему шаблону). – Путевые листы. – Формирование Журналов согласно требованиям ФЗ – Бейджик и тарифная сетка (по правилам МАДИ по вашему шаблону) – Экспорт pdf, xls, csv, txt, doc и т.д.- Отчеты – Формирование отчетов в таблицах и в графиках.
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