Сделать прокси на vds

Необходимо создать программу отправки по протоколу WialonRetranslator 1.0 под OS Ubuntu.
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Нужно сделать с логином и паролям прокси сервер,и научится пользоваться
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