Простая игрушка, с применением акселерометра. По углу наклона корпуса надо выводить картинки и - еще некоторые действия. Полный алгоритм и сценарий - позже или в личной переписке, но основное сказано.
Сделать тулбар для opera,chrome,explorer,mozila
Необходимо сделать рекламный тулбар с несколькими ссылками работающий на всех браузерах и на всех операционных системах, примерный дизайн предоставлю.
Тулбар должен везде работать корректно, в нем должна быть функцияя скрыть этот тулбар (до перезапуска браузера) и удалить его навсегда, не должен перекрывать текст браузера, а подвигать его.
Включение тулбара должно происходить автоматически на всех браузерах при установке.
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