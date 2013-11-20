Сделать тулбар для opera,chrome,explorer,mozila

Необходимо сделать рекламный тулбар с несколькими ссылками работающий на всех браузерах и на всех операционных системах, примерный дизайн предоставлю.

Тулбар должен везде работать корректно, в нем должна быть функцияя скрыть этот тулбар (до перезапуска браузера) и удалить его навсегда, не должен перекрывать текст браузера, а подвигать его.

Включение тулбара должно происходить автоматически на всех браузерах при установке.