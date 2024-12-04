Senior Go разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка126 просмотров

Я ищу Senior Go разработчика для работы над логистической платформой с микросервисной архитектурой.

В команде разработки около 30 человек, из которых 7 занимаются бекендом.

Стек технологий включает Go, MongoDB, ClickHouse, Kafka, K8s, Docker, event-driven, Postgresql и REST.

Основные задачи включают совместную работу с архитектором над проектированием и реализацией решений, оптимизацию отдельных компонентов платформы и участие в развитии инженерной культуры команды.

Работа удаленная.

GoREST APIРазработка бэкенда
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
38 отзывов
5 месяцев назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО

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