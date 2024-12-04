Я ищу Senior Go разработчика для работы над логистической платформой с микросервисной архитектурой.

В команде разработки около 30 человек, из которых 7 занимаются бекендом.

Стек технологий включает Go, MongoDB, ClickHouse, Kafka, K8s, Docker, event-driven, Postgresql и REST.

Основные задачи включают совместную работу с архитектором над проектированием и реализацией решений, оптимизацию отдельных компонентов платформы и участие в развитии инженерной культуры команды.

Работа удаленная.