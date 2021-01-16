Сеть Петри

Доработка, рефакторинг, исправление ошибок Бэкенда на NestJS. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Backend используется для работы с мобильными приложениями и Frontend-ом на NodeJS. Текущий основной стэк: - NestJS - TypeORM - Axios - Express - Axios - Knex - ...
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