Шукаємо фрілансера для інтеграції SSO (Single Sign-On) в AIScreen.io

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Про проєкт

AIScreen.io — це платформа цифрових вивісок, якою користуються корпоративні клієнти. Нам потрібно реалізувати інтеграцію SSO через SAML 2.0 з основними провайдерами:
Microsoft Entra ID (Azure AD)
Okta
OneLogin
Google Workspace

Функція SSO повинна забезпечувати:
🔹 Єдиний вхід в AIScreen.io з корпоративними обліковими даними
🔹 Централізоване керування доступом через провайдерів SSO
🔹 Гнучкість — можливість налаштування в адмін-панелі

🎯 Основні завдання

Налаштування інтеграції через SAML 2.0

  • Реалізувати роботу з EntityID, ACS URL, XML IdP

  • Створити маршрути /sso/login і /sso/callback

  • Декодувати та валідувати SAML-токен

Автоматична авторизація

  • Якщо email зареєстрований — виконувати автоматичний вхід

  • Якщо email належить корпоративному домену — додавати користувача до компанії

Розробка UI для адмін-панелі

  • Поля для налаштування EntityID, ACS URL, завантаження XML IdP

  • Зручний інтерфейс для адміністраторів

Примусове SSO

  • Якщо компанія увімкнула SSO — користувачі автоматично перенаправляються на /sso/login

Тестування та відладка

  • Перевірити інтеграцію з Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace

  • Переконатися, що система правильно обробляє вхід

🛠 Вимоги до кандидата

🔹 Досвід роботи з SAML 2.0, OAuth, OpenID Connect
🔹 Володіння Python / Node.js
🔹 Досвід роботи з Flask, FastAPI або Express.js
🔹 Вміння працювати з SSO-провайдерами (Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace)
🔹 Досвід інтеграції автентифікації в SaaS-продуктах

FastAPIFlaskNode.jsPythonИнтеграция API
2 месяца назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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