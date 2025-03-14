Требуется реализовать эндпоинт для стримингового скачивания медиа-файлов из CDN и интегрировать его в существующий бэкенд на Kotlin с использованием Spring. Имеется готовый метод генерации URL для скачивания файлов из CDN, использующего minio.
Шукаємо фрілансера для інтеграції SSO (Single Sign-On) в AIScreen.io
Про проєкт
AIScreen.io — це платформа цифрових вивісок, якою користуються корпоративні клієнти. Нам потрібно реалізувати інтеграцію SSO через SAML 2.0 з основними провайдерами:
✔ Microsoft Entra ID (Azure AD)
✔ Okta
✔ OneLogin
✔ Google Workspace
Функція SSO повинна забезпечувати:
🔹 Єдиний вхід в AIScreen.io з корпоративними обліковими даними
🔹 Централізоване керування доступом через провайдерів SSO
🔹 Гнучкість — можливість налаштування в адмін-панелі
🎯 Основні завдання
✅ Налаштування інтеграції через SAML 2.0
Реалізувати роботу з EntityID, ACS URL, XML IdP
Створити маршрути
/sso/loginі
/sso/callback
Декодувати та валідувати SAML-токен
✅ Автоматична авторизація
Якщо email зареєстрований — виконувати автоматичний вхід
Якщо email належить корпоративному домену — додавати користувача до компанії
✅ Розробка UI для адмін-панелі
Поля для налаштування EntityID, ACS URL, завантаження XML IdP
Зручний інтерфейс для адміністраторів
✅ Примусове SSO
Якщо компанія увімкнула SSO — користувачі автоматично перенаправляються на
/sso/login
✅ Тестування та відладка
Перевірити інтеграцію з Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace
Переконатися, що система правильно обробляє вхід
🛠 Вимоги до кандидата
🔹 Досвід роботи з SAML 2.0, OAuth, OpenID Connect
🔹 Володіння Python / Node.js
🔹 Досвід роботи з Flask, FastAPI або Express.js
🔹 Вміння працювати з SSO-провайдерами (Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace)
🔹 Досвід інтеграції автентифікації в SaaS-продуктах
Заявки фрилансеров
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