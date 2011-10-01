Система тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки240 просмотров

Необходимо подправить графический дизайн в системе тестирования. Детали в файле.

14 лет назад
Nikitashtab
Штаб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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