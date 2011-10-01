Нужна программа для публикации объявлений на сайты 1. www.slando.ua 2.www.kvartiri.kiev.ua 3.www.est.ua 4. www.address.ua 5.www.realt.aviso.ua ...
Система тестирования
Необходимо подправить графический дизайн в системе тестирования. Детали в файле.
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