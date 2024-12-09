Требуется создать клиент-серверное приложение на Java для таможенного органа. Сервер должен быть многопоточным и взаимодействовать с базой данных. Приложение должно включать консольный или GUI-интерфейс, а также использовать собственную иерархию классов и паттерны проектирования. Обязательное использование инкапсуляции, перегрузки и обработки исключений.
Скачать несколько библиотек с apt на свой сервер
Для выполнение работы требуется опытный линукс администратор. Лучше программист Си языка, так как будут ещё работы.
Имеется линукс команда:
apt-get install libconfig-dev pkg-config libck-dev libvpx-dev build-essential libtool autotools-dev automake checkinstall check git yasm libsodium23 libsodium-dev
Эти либы требуется перенести на свой сервер
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