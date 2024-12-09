Скачать несколько библиотек с apt на свой сервер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки291 просмотр

Для выполнение работы требуется опытный линукс администратор. Лучше программист Си языка, так как будут ещё работы.

Имеется линукс команда:

apt-get install libconfig-dev pkg-config libck-dev libvpx-dev build-essential libtool autotools-dev automake checkinstall check git yasm libsodium23 libsodium-dev

Эти либы требуется перенести на свой сервер

CLinux
5 месяцев назад
guest_1732940126710
5 месяцев в сервисе
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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Дмитрий
 
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