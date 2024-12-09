Требуется создать клиент-серверное приложение на Java для таможенного органа. Сервер должен быть многопоточным и взаимодействовать с базой данных. Приложение должно включать консольный или GUI-интерфейс, а также использовать собственную иерархию классов и паттерны проектирования. Обязательное использование инкапсуляции, перегрузки и обработки исключений.