Скачивание PDF с сайта и конвертация в Excel с помощью Phyton

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Из предоставленных мной PDF-файлов, извлечь таблицы и сохранить в Excel.

Выглядеть таблица должна как в примере(предоставлю), всего у Вас 71 таблица должна получится.

1 таблица - 1 лист

Всего 12 месяцев - каждом 6 табелей.

Что нужно сделать:

1. Извлечь таблицы из PDF.

2. Сохранить в Excel в удобном формате:

•отдельный файл для каждого месяца (табель_январь.xlsx, табель_февраль.xlsx и т. д.).

3. Все значения в виде зеленых галочек - заменить точкой в центре ячейки, все остальные значения (крестики красные, самолеты и тд - игнорировать)

Нас интересуют только зеленые изображения.

4.Данные должны быть читаемыми, 1 в 1 как в таблице, на примере.

PythonОбработка данныхПарсинг данных
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