Скрипт для написания формул.

Нужен скрипт функциональностью чуть больше вордовского редактора формул. Формула должна получаться в виде картинки. Язык скрипта не важен.

Бюджет до 50 уе.

Полное Техническое задание прикрепил.

От вас нужен срок выполнения и цена.

Все предложения писать в аську 4-856-696 .

Предложения будут приниматься сегодня-13 мая до 20-00 по мск..

После окончания приема предложений будет выбран исполнитель с лучшими условиями. То есть по типу аукциона. Вы пишите ко мне в аську, я сообщаю вам лучщее предложение на данный момент. Вы сообщаете свои условия и я включая вас в кандидаты.

Схема расчетов:

1) Выполнение скрипта

2) Тестинг скрипта у вас на хостинге.

3) Оплата.

4) Тестинг у меня на хостинге с интегрированием в друпал.