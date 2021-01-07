Скрипт на Python, удалить изображения без объекта (пустые)

Добрый день,

Нужно написать скрипт на Python который переместит все пустые изображения в отдельную папку.

Открываем диалог (askopenfilename) запрашиваем путь до папки с изображениями.

Создаём (если нету) папку empty.

Проверяем все изображения в папке (на данный момент jpg) с объектом они или нет (пустые). Если пустые, переносим в папку empty.

Прикрепил примеры изображений.

Прошу указать цену и сроки.

Оплата PayPal.

Благодарю!