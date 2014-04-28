Скрипт на Си:синхронизация процессов/River Crossin

Доброго времени суток. Мне был задан проект, но т.к. в Си я почти полный 0, потому обращаюсь к Вашим услугам, уважаемые фрилансеры-программисты, время очень поджимает.

Итак, необходимо реализовать в виде программы/скрипта на языке Си решение т.н. River Crossing Problem при помощи семафоров и синхронизации процессов. Важна не сколько сама корректная работа скрипта, а больше именно соблюдение всех условий задания и корректная обработка неверно введенных данных и т.п.

Само ТЗ прикреплено к этому проекту. Программа/скрипт должна быть написана в среде UNIX/Linux и запускаться из под терминала.

Оплата: минимально 3500 рублей (являюсь студентом), возможна предоплата (BL 180, 5 лет регистрации кошелька). За быстрое выполнение задания и корректную работу, а также добросовестность и отзывчивость, само собой, доплата.

Необходимо выполнить проект в течение 5 дней, проект надо сдать до полуночи воскресенья.

От программиста требуется добросовестность и порядочность. Надеюсь, ситуаций «да, берусь», а через пару дней, когда вся надежда на Вас «нет, слишком сложно, да и оплата маленькая, так что извините» не возникнет. Спасибо.