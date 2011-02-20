Задание наглядно изображено на прикрепленном скриншоте.
Скрипт/программа снифер, подмена данных в пакете
Есть ряд программ (Windows) отправляющие запрос к стороннему сервису вроде (декодировал IEInspector):
Нужно сделать программу или скрипт PHP работающий локально под Денвером (через переадресацию в файле hosts), который перехватывает данный запрос(он один), подменяет >1111
За подробностями в личку...
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сделать выборку по заданным параметрам из нескольких листов Exel. (Параметры – от max к min, формат ячеек числовой) C выводом данных в отдельную таблицу. С возможным присоединением данных ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую, мастера кода. Я хотел бы программу на HiASM`е, на мнемосхемах. Это лучше всего. Но принимаются на рассмотрение и прочие предложения. 1. Программа загружается и висит иконкой в системном трее. ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Прива, необходимо автономное ПО для WinXP, программка рассылки по базе подписчиков, т.е. важно, что бы была она автономной, ссылка на ТЗ приведена ниже: http://fayloobmennik.net/299370 прошу писать в ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Приветствую Нужен программист знающий в совершенстве ДЕЛФИ Нужно написать новую версию панели на делфи Всю информацию предоставлю при выборе исполнителя Только для программистов знающих в ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, для выполнения разового (вероятнее всего) поручения, требуется программист С++ Задача: требуется переписать приложение написанное на делфи языком С++ (фильтрация и обработка изображений) Пожалуйста указывайте сразу цену, хотя-бы ориентировочную.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется удобный парсер ЯК под Виндовс. Что нужно? 1. Возможность вводить настройки парсера(задержки, куда сохранить и т.д.) 2. ЯК часто меняет урл или структуру урл, нужно так же что бы его можно ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытных разработчик.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется разработать на Visual Basic программку-пример (т.е. рабочий прототип) браузера на базе MS Internet Control с возможностью подмены контента скачиваемых документов.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Скомлировал .exe фаил и запаковал его, Source и распаковку удалил случайно, надо коректно распаковать фаил. Пакер - AsPack 2.12Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад