Скрипт смены owner для sоlаnа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки148 просмотров

Нужен скрипт для смены owner в сeти sоlаnа и обратно на System Program, пишите те кто в теме или есть готовый вариант.

Написание скриптов
4 месяца назад
guest_16276448390917
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