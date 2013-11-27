Skype - версия для оператора на удаленке

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Требуется версия скайпа для работы оператору : суть состоит в том, что работа оператора удалённая и если отдать пароль и логин оператору, то он просто может поменять почту в личных настройках скайпа и восстановление пароля уже невозможно будет. Вообщем требуется версия скайпа :

1) отключена возможность редактирования личных данных

2) пароль и логин будет вводится сразу , причем пароль должен быть неизвестен оператору , дабы он не зашел через обычный скайп и не поменял пароль.

Сущность работы оператора состоит в текстовых ответах, приёмах новый добавлений в контакты .

11 лет назад
unkinders
Алекс 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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