Skype - версия для оператора на удаленке

Требуется версия скайпа для работы оператору : суть состоит в том, что работа оператора удалённая и если отдать пароль и логин оператору, то он просто может поменять почту в личных настройках скайпа и восстановление пароля уже невозможно будет. Вообщем требуется версия скайпа :

1) отключена возможность редактирования личных данных

2) пароль и логин будет вводится сразу , причем пароль должен быть неизвестен оператору , дабы он не зашел через обычный скайп и не поменял пароль.

Сущность работы оператора состоит в текстовых ответах, приёмах новый добавлений в контакты .