Смарт контракт на SOL для NFT минта

Сделать 4 лабораторные работы по теме "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" согласно рекомендаций ниже. Есть 2 файла .exe не могу загрузить сюда, отправлю на почту или другим способом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 1 смарт контракт на блокчейне Solana, нам нужно будет поместить в него 5555 сгенерированных картинок из частей NFT и с указанными процентными ассетами, (для примера у черепахи есть 3 шляпы и шанс то что сгенерируется первая 2%, а остальные по 49%), после разместить этот смарт контракт на сайт, чтобы человек при нажатии кнопки "MINT" мог привязать свой кошелек SOL Phantom и осуществить покупку одной nft картинки за сумму которую мы укажем в смарт контракте, а SOL пойдет на указанный в смарт контракте кошелек, картинка ему на кошелек привязанный при покупки. Требуется, чтобы смарт контракт можно разместить на сайте и чтобы выпадали разные картинки, для примера как я уже и говорил, есть 5555 картинок и у каждой свой номер, они должны выпадать рандомно.
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