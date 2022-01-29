Смарт контракт на SOL для NFT минта

Необходимо создать 1 смарт контракт на блокчейне Solana, нам нужно будет поместить в него 5555 сгенерированных картинок из частей NFT и с указанными процентными ассетами, (для примера у черепахи есть 3 шляпы и шанс то что сгенерируется первая 2%, а остальные по 49%), после разместить этот смарт контракт на сайт, чтобы человек при нажатии кнопки "MINT" мог привязать свой кошелек SOL Phantom и осуществить покупку одной nft картинки за сумму которую мы укажем в смарт контракте, а SOL пойдет на указанный в смарт контракте кошелек, картинка ему на кошелек привязанный при покупки. Требуется, чтобы смарт контракт можно разместить на сайте и чтобы выпадали разные картинки, для примера как я уже и говорил, есть 5555 картинок и у каждой свой номер, они должны выпадать рандомно.