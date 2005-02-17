Здравствуйте! игра Netstorm:island of war мне нужен сервер игры.работа в с++.посмотреть что за игра можно здесь netstormhq.com http://vkontakte.ru/id2959800 если не сложно ответьте сюда,т.к. здесь я бываю раз в месяц. заранее благодарю.
Сохранение MMS
Нужна программка для работы с GSM-modem или телефоном (data-cable, bluetooth).
Функциональность - получение и сохранение входящих MMS сообщений.
Обязательна запись номер телефона, с которого принято сообщение, в базу данных; мультимедийный файл (картинка, видео, звук) сохраняется в указанном каталоге, ссылка на сохраненный файл также записывается в БД.
Программа должна работать постоянно или установлена как сервис (daemon).
Структура БД
phone char(11),
send_time datetime,
file_name varchar(500)
БД - MSSQL, Oracle
Строка подключения к БД и к GSM устройству в конфигурационном XML файле. Там же (в XML) прописывается скрипты вызова хранимых процедур или непосредственно SQL скрипты: insert/update.
Пример конфигурационного XML файла:
COM9
fbus
6306
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