Сохранение\загрузка файлов браузера Delphi

Для ie, ff, opera и chrome, а также flash sol cookie написать программу в которой будет две кнопки: сохранить и загрузить.

По нажатию на сохранить сохраняются куки всех перечисленных браузеров (требуется также исследовать где какой браузер

хранит куки, в каком виде, и как их правильно сохранить\загрузить), а по нажатию загрузить происходит операция прямо

противоположная к предыдущей. ДОлжно работать в Borland Delphi 2005 и ниже. Код должен быть легко портируемым в

другой исходный код. Нужно всё сделать быстро и качественно, за это еще бонус будет.