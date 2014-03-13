Сохранение\загрузка файлов браузера Delphi

$150
Прикладное ПОЗавершен2 заявки209 просмотров
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Для ie, ff, opera и chrome, а также flash sol cookie написать программу в которой будет две кнопки: сохранить и загрузить.

По нажатию на сохранить сохраняются куки всех перечисленных браузеров (требуется также исследовать где какой браузер

хранит куки, в каком виде, и как их правильно сохранить\загрузить), а по нажатию загрузить происходит операция прямо

противоположная к предыдущей. ДОлжно работать в Borland Delphi 2005 и ниже. Код должен быть легко портируемым в

другой исходный код. Нужно всё сделать быстро и качественно, за это еще бонус будет.

Delphi
10 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rd-soft
Леонид 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов(-2)
10 лет назад
$170
30 дней
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