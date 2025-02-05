Техническое задание

Нужен робот для платформы МТ4 на основании этого индикатора

https://cmillion.ru/correlation-for-smarthedge/ если посоветуете лучше буду рад

Например прописываем три пары XAU/USD с XAG/USD, AUD/USD c NZD/USD, EURJPY с AUDJPY. Как только корреляция между одной из пар равна уст. числу например 0.9 то робот продает например XAU/USD и покупает XAG/USD. Если прибыль достигает уровня х закрываем позиции XAU/USD с XAG/USD , а другие не трогаем. Если достигаем убытка у то тут два режима либо еще два ордера в том же направлении либо закрываем убыток. При этом нужно иметь возможность установить увеличение лота и ограничение по макс. количеству ордеров для XAU/USD с XAG/USD. И так по всем парам.