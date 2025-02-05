Советник для парного трейдинга терминала мт4

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка210 просмотров

Техническое задание

Нужен робот для платформы МТ4 на основании этого индикатора

https://cmillion.ru/correlation-for-smarthedge/ если посоветуете лучше буду рад

Например прописываем три пары XAU/USD с XAG/USD, AUD/USD c NZD/USD, EURJPY с AUDJPY. Как только корреляция между одной из пар равна уст. числу например 0.9 то робот продает например XAU/USD и покупает XAG/USD. Если прибыль достигает уровня х закрываем позиции XAU/USD с XAG/USD , а другие не трогаем. Если достигаем убытка у то тут два режима либо еще два ордера в том же направлении либо закрываем убыток. При этом нужно иметь возможность установить увеличение лота и ограничение по макс. количеству ордеров для XAU/USD с XAG/USD. И так по всем парам.

3 месяца назад
copy1312
Андрей 
50 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад

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