Требуется разработать десктопное приложение для сервиса gogetlinks.net. Программа должна автоматически собирать заявки, отображать их в удобном интерфейсе, позволять вставлять ссылки и отправлять их с помощью одной кнопки. Необходима поддержка нескольких аккаунтов и работа через прокси. Удобный графический интерфейс с таблицей и кнопками для выполнения задач.
Советник для парного трейдинга терминала мт4
Техническое задание
Нужен робот для платформы МТ4 на основании этого индикатора
https://cmillion.ru/correlation-for-smarthedge/ если посоветуете лучше буду рад
Например прописываем три пары XAU/USD с XAG/USD, AUD/USD c NZD/USD, EURJPY с AUDJPY. Как только корреляция между одной из пар равна уст. числу например 0.9 то робот продает например XAU/USD и покупает XAG/USD. Если прибыль достигает уровня х закрываем позиции XAU/USD с XAG/USD , а другие не трогаем. Если достигаем убытка у то тут два режима либо еще два ордера в том же направлении либо закрываем убыток. При этом нужно иметь возможность установить увеличение лота и ограничение по макс. количеству ордеров для XAU/USD с XAG/USD. И так по всем парам.
Заявки фрилансеров
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