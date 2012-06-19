Советник Forex

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки139 просмотров

Советник работает с основными валютными парами и металлами.

USD/CHF, USD/SEK, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GOLD и SILVER.

В торговле принимают участие валютные пары и металлы, к которым в определенный момент времени прикреплен советник.

Параметры, которые можно менять: лот, покупка или продажа по определенной паре, кол-во пунктов прибыли или убытка при которых происходит закрытие всех открытых ордеров.

Ордера открываются одновременно в зависимости от того, что выбрано покупка или продажа.

Пример: выставили лот 0.5, USD/CHF – продажа, USD/SEK покупка, GOLD покупка. Ждем результат .

Процесс повторяется после получения профита или убытка.Если, что не так описал, жду вопросов.

13 лет назад
magalex75
Алексей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

perseptron
Генадий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Решили все вопросы оперативно. Работа сделана быстро и качественно. Приятно работать. Успехов и процветания.
Оперативно решили все вопросы. Сделал проект и сразу получил деньги. Работать в таких условиях очень приятно.

Заявки фрилансеров

perseptron
Генадий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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