Советник Forex

Советник работает с основными валютными парами и металлами.

USD/CHF, USD/SEK, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GOLD и SILVER.

В торговле принимают участие валютные пары и металлы, к которым в определенный момент времени прикреплен советник.

Параметры, которые можно менять: лот, покупка или продажа по определенной паре, кол-во пунктов прибыли или убытка при которых происходит закрытие всех открытых ордеров.

Ордера открываются одновременно в зависимости от того, что выбрано покупка или продажа.

Пример: выставили лот 0.5, USD/CHF – продажа, USD/SEK покупка, GOLD покупка. Ждем результат .

Процесс повторяется после получения профита или убытка.Если, что не так описал, жду вопросов.