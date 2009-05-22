Советник на MQL4

Требуется написать советник по заданному алгоритму.

Краткое описание:

По заданному параметру SellLimitOrder и PriceLevel советник выставляет два отложенных ордера, их стопы и т\п. Когда происходит срабатывание того или другого ордера, второй убирается и на месте стопа сработавшего выставляется ещё один отложенник и также отложенник на уровне его стопа. При срабатывании определённого колличества ордеров задающегося параметром Lock система расставляет отложенники в виде лока. Также нужна система оповещения срабатывающих позиций и действий советника.

Более подробное описание алгоритма во время работы (алгоритм простой).