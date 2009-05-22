Есть торговый терминал QUIK (http://quik.ru/) Скачать можно по ссылке http://invest.open.ru/common/img/uploaded/EXE-files1/quik.exe В нем есть функция - в контекстном меню таблицы "Вывод через DDE сервер" Т.е. если будет открыт Ексель, а в ...
Советник на MQL4
Требуется написать советник по заданному алгоритму.
Краткое описание:
По заданному параметру SellLimitOrder и PriceLevel советник выставляет два отложенных ордера, их стопы и т\п. Когда происходит срабатывание того или другого ордера, второй убирается и на месте стопа сработавшего выставляется ещё один отложенник и также отложенник на уровне его стопа. При срабатывании определённого колличества ордеров задающегося параметром Lock система расставляет отложенники в виде лока. Также нужна система оповещения срабатывающих позиций и действий советника.
Более подробное описание алгоритма во время работы (алгоритм простой).
Выбранный исполнитель
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