Советник на MQL4

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки173 просмотра

Требуется написать советник по заданному алгоритму.

Краткое описание:

По заданному параметру SellLimitOrder и PriceLevel советник выставляет два отложенных ордера, их стопы и т\п. Когда происходит срабатывание того или другого ордера, второй убирается и на месте стопа сработавшего выставляется ещё один отложенник и также отложенник на уровне его стопа. При срабатывании определённого колличества ордеров задающегося параметром Lock система расставляет отложенники в виде лока. Также нужна система оповещения срабатывающих позиций и действий советника.

Более подробное описание алгоритма во время работы (алгоритм простой).

16 лет назад
Nathan
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanMarkov
Роман 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

RomanMarkov
Роман 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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