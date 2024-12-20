Требуется разработка игры 'Шахматы' на языке Verilog. Необходимо создать управляющие модули, реализовать прием и обработку данных по протоколу PS/2, а также драйвер для вывода изображения на монитор через VGA. Также нужны модули для сетевого взаимодействия и модуль верхнего уровня для управления всеми компонентами. Проведение верификации требуется.