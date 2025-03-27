Необходимо спарсить данные оборудования с сайта epool.ru, выбрав 20-30 категорий. Все данные из блока описания должны быть разделены на столбцы по характеристикам. Рекомендуется протестировать парсинг на одной категории для определения рабочего скрипта. Возможно создание отдельных Excel-файлов для каждой категории из-за различий в характеристиках.