Требуется разработать программу для Windows, предназначенную для создания информационной панели для настольных ролевых игр. Программа должна обеспечивать трансляцию изображений и видео, а также отображение показателей игрового процесса. Срок выполнения работы обсуждается. Предоставление технического задания будет осуществлено для более детального ознакомления.
Создание Flash coin
Всем привет, я думаю тут многие знакомы с Flash USDT.
Мы находимся в поиске сильного ума, который сможет написать код для создания Flash usdt на сети TRC20 и BNB
Срок жизни Flash можно не более 3 дней!
Обязательно чтобы он сливался с теальным TETHER!
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