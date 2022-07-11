Создание формы для печати Odoo

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок43 просмотра

Здравствуйте. Есть ли у вас опыт реализации формы на печать в Odoo?

Краткие вводные того, что есть желание реализовать:

Страница 10х10 сантиметров, содержит изображение - всегда одно и то же. К каждой странице необходимо генерировать QR из имеющейся в Odoo записи (Если что это уже реализовано и если нет опыта в создании QR - могу дать код). Помимо QR нужно будет добавить поверх изоборажения текст из имеющийся в Odoo записи

QR и код всегда будут располагаться в одном и том же месте

Если вам интересно - могу отправить точное ТЗ и можем обсудить.

3 года назад
guest_16576958355015
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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