Требуется специалист, способный ответить на 15 вопросов по Альт Линукс в режиме демонстрации рабочего стола и связи через Skype. Список тем для вопросов прикреплён к заданию.
Создание формы для печати Odoo
Здравствуйте. Есть ли у вас опыт реализации формы на печать в Odoo?
Краткие вводные того, что есть желание реализовать:
Страница 10х10 сантиметров, содержит изображение - всегда одно и то же. К каждой странице необходимо генерировать QR из имеющейся в Odoo записи (Если что это уже реализовано и если нет опыта в создании QR - могу дать код). Помимо QR нужно будет добавить поверх изоборажения текст из имеющийся в Odoo записи
QR и код всегда будут располагаться в одном и том же месте
Если вам интересно - могу отправить точное ТЗ и можем обсудить.
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