Создание инсталляторов для игр с установкой доп софта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт2 заявки25 просмотров

Требуется специалист для создания установщика для игр.

Немного подробностей:

1 окно установщика: Описание того, что устанавливается;

2 окно установщика: Выбор папки для распаковки программы;

3 окно установщика: Оффер-скрин яндекс-бара (автоустановщик сторонней программы);

4 окно установщика: Завершение установки.

По всем вопросам в ТГ https://t.me/D6M6N666

C++
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