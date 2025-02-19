Создание колеса фортуны с подкруткой

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Нужно сделать колесо фортуны, которое последовательно будет выдавать определенные значения. А именно: +30, x2, -5, -20, +20, -15, -10

Android
2 месяца назад
guest_1740627021908
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад

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