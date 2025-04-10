Создание программы учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 50 сотрудников пожарной части. Программа должна позволять добавлять ФИО, должности, наименования выданных СИЗ с датами и сроками носки. Необходима визуализация статуса выдачи с цветовым кодированием для отслеживания сроков замены. Также требуется раздел для учета наличия СИЗ на складе.
Создание мгры
мне нужно создать игру в Unity за 1.5-2 месяца. всю идею и тд я отправлю в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО10 заявокОткрыт18 дней назад
Необходима разработка интерактивной звездной карты на основе готовой библиотеки. Карта должна позволять пользователям создавать уникальные созвездия и хранить их. Требуется механика с зумом и поддержкой как 2D, так и 3D форматов. Ожидаются конкретные предложения по библиотекам и их использованию. Разработка с нуля не подходит.Открыт18 дней назад
Создайте скетч для счётчика оборотов с использованием моторчика от CD и дисплея TM1637. Необходимо обеспечить подсчет оборотов в обе стороны, переход от 9999 на 0000 и наоборот. Также требуется реализовать кнопку сброса на 0000. Подключение моторчика к пинам A1 и A0.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт20 дней назад
Требуется создать Excel таблицу с детальной информацией, предоставленной в файлах. Срок выполнения - до завтра в 12:00. Необходима высокая точность и внимание к деталям.Открыт21 день назад
Требуется разработка системы автоматизации обработки звонков и аналитики продаж. Решение должно включать транскрибацию разговоров, анализ эффективности менеджеров, интеграцию с CRM/ERP и маркетплейсами. Минимальный объем работ включает адаптацию под локальную CRM, использование OpenAI для NLP-задач, автоматизацию процессов и реализацию взаимодействия с Avito. Ожидается рабочий прототип с документацией и примерами отчетов.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт23 дня назад
Требуется разработать простую систему бронирования на C# с использованием Visual Studio. Система должна включать авторизацию, а также возможность создания и удаления записей в базе данных MySQL. Объем данных небольшой - 5-6 записей в каждой таблице. Задача должна быть выполнена срочно в течение 3-5 часов.Прикладное ПО8 заявокОткрыт23 дня назад
Потрібна консультація та допомога в розумінні Штучного Інтелекту, зокрема з сервісом caрtions ai. Очікується детальне пояснення функціоналу та можливостей даного ПО.Открыт23 дня назад
Требуется разработать программу для Windows, которая создает множество серверов для игры Counter-Strike 1.6 с конфигурационными параметрами. Серверы должны отображаться в браузере, а программа должна перенаправлять игроков на целевой сервер. Логирование подключений с выводом информации о последних игроках также обязательно. Поддержка предоставляется, включая аналогичную программу и исходные коды.Открыт23 дня назад
Требуется разработать фильтрующий драйвер для USB мыши в Windows. Драйвер должен модифицировать данные о мыши, полученные из другого скрипта по IOCTL, и отправлять их в основной драйвер. Задача включает программирование на уровне ядра и работу с системными вызовами.Закрыт17 дней назад
Требуется реализовать дополнительный функционал для онлайн-банка с использованием C# (WPF) и JAVA. В проекте также будет задействована база данных. Подробности будут предоставлены на этапе обсуждения.Открыт25 дней назад