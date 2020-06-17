Создание сайта для сотрудников компании, с определенным функционалом

Сайт необходим для работы торговых точек. Сайт должен собирать статистику и обеспечивать необходимый функционал для обклейки телефонов специальной пленкой, вырезаемой посредством плоттера. Необходимым условием обеспечения работоспособности сайта является реализация функции передачи посредством Сайта на плоттер запроса на вырез по лекалу пленки.

Необходимо будет разработать 3 вида учетных записей для Сайта: User, Moderator, Administrator. (Во вложении ТЗ, и скриншоты из уже готового прототипа всех учетных записей сделанных в figma.(Содержатся уже все логики, нюансы и прочее). Исполнителю надо будет все это перенести в веб и выполнить всю техническую работу для полного функционирования проекта.

Также я вышлю вам анкету, которую попрошу заполнить, чтобы примерно понимать ваши компетенции относительно этого проекта.