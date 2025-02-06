Создание сканера кожффициента для спорта

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Все доброго!!

Необходимо создать программу, для анализа и сравнения коэффициентов, на спортивные события в разных букмекерских конторах.

Разработка программ
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