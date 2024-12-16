Создание смарт контракта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки28 просмотров

Необходимо реализовать код смарт контратка в сети TON со следующим функционалом:

1. Создание токена с атрибутами, включая картинку

2. Получить остаток токенов на кошельке пользователя

3. Сделать покупку продажу токенов

4. Добавить функционал выпуска новых токенов

5. Добавить функционал сжигания токенов

6. Добавить возможность перевода токенов между кошельками с комиссией и без

7. Добавить возможность блокировки и разблокировки покупки/продаж

Так же помощь в интеграции на сайт и с бекендом (https://github.com/neodix42/ton4j)

1. Добавление на сайт подключение кошелька пользователя

2. Проверка добавлен ли токен в кошелек и если нет предложить добавить

3. Получить остаток токенов на кошельке пользователя

4. Сделать покупку продажу токенов на сайте

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5 месяцев назад
juffinhalli
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