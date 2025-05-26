Создание трейлера на компьютерную игру

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Открыт2 заявки11 просмотров

На игру необходим трейлер. Платформа с++, 3 D, слешер

Подробности в телеграмм.

Сроки сжатые, бюджет тоже

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Наталия
 
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20 часов назад
1 отзыв

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