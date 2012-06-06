Разработать программу для просмотра текстовых файлов различных форматов. Реализовать подсветку синтаксиса в зависимости от правил, составляемых пользователем. Язык – C# Стоимость и сроки в комменты
Создание утилиты на Delphi
Создание утилиты, которая будет производить анализ текстового файла и ввода данных по результатам анализа в БД. В текстовый файл надо будет простовлять метки такие как номер записи в БД.
Пример команды внутри созданного MyProject.bat:
C:\Insert.exe –cmd -Project=Geroin -Path=”c:\temp\Geroin\” -OptionPath=” C:\nigcon.ini” -dbpwd=”1234”
C: \dlnInsert.exe. программа которую надо написать Insert.exe.
-cmd – режим консольной работы приложения. Не будет открываться окно.
-Project=Geroin. Имя запись по которой определить как подключиться к БД MySQL.
-Path=”c: \temp\Geroin\”. Каталог где лежат текстовые файлы
-dbpwd=”1234”. Пароль к базе данных. Если не указал пароль то будет постоянно запрашиваться.
-OptionPath – файл настроек подключений к БД или путь к настройкам.
-Log=”” – можно сделать лог ошибок если пользователь укажет.
-Batch – пакетное выполнение ниже указанных команд при котором не надо постоянно подключаться к базе данных.
Далее пользователь с помощью командной строки может выполнять команды для работы над анализом текстовых файлов:
Add– Добавления нового текстового файла или целого каталога в проект. Подпараметры
-File=”\subdir\*.txt” Относительные пути к файлу или полный путь.
-RFile=”\subdir\*.txt” рекурсивно по всем подпапкам.
-Hnd=”pasInsert.pas” – названия скрипта внедрения.
-createRtn– создания возвратных файлов. То есть перед добавлений изменений будет создана копия файла. При первом внедрении этот параметр обязателен.
newPoint– Добавление новых точек в текстовый файлы, Допустим до этого их уже анализировали и надо будет заново проанализировать изменения.
–File| -RFile | -All – описано выше
-All - Выполнить команду для всего списка текстовых файлов, относительные пути к исходникам будут взяты из БД. То есть если уже проводился анализ то пути ко всем проанализированным файлов мы возьмем из БД.
-Hnd=”scriptName”
–createRtn
fromDB-посмотреть текстовый файл, и добавить точки описанные в БД в этот текстовый файл.
–File| -RFile | -All – описано выше
-Hnd=”scriptName”
–createRtn
delNode– удаляются все точки из указанных текстовых файлов.
–File| -RFile | -All – описано выше
-Hnd=”scriptName”
–createRtn
Return-Возврат старых файлов если они существуют в каталоги.
–File| -RFile | -All – описано выше
–createRtn – заменяемый файл тоже баккапится в каталоге
Каталог баккапов. В проекте создается каталог dolan котором команда createRtn будет создавать баккапы файлов. Например есть файл unit1.txt при выполнение какой-то операции над этим файлом будет создана копия «uni1-txt-001.dln» при возврате берется последний номер.
Оптимизация. Также в этом каталоге будет лежать хеш файл. То есть когда пользователь вызывает команду “MyProject.bat –All -newPoint” будут обработаны только файлы имеющие изменения. Хэш файлы используются только для команд Add, newPoint еще надо добавить опцию не смотреть хэш файлы.
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