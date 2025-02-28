Создать бота для бинарных опционов Pocket Option в телеграм

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Закрыт2 заявки153 просмотра

По стратегии на отскок от уровня, используя 2 догона (перекрытия), то есть одна основная сделка, и два перекрытия, Таймфрейм 1 минута, экспирация 1 минута

Создание ботов
2 месяца назад
guest_1740904106722
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