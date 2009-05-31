Программа по моделированию работы сети. В среде Delphi/
Создать индексатор MV C++
Краткое описание: программа должна производить хранение данных в
специальной структуре, а также быстро производить поиск данных.
Основные затрагиваемые темы: динамическое хеширование, деревья,
работа с файлами.
Дано: имеется "неограниченный" набор данных вида:
слово и ассоциировнанные ему целочисленные значения (индексы).
Надо: создать систему, которая будет обеспечивать такое хранение данных,
при котором поиск индексов, ассоциированных слову, занимал как можно
меньше времени. Для этого необходимо создать хеш-функцию и
реализовать динамическое хеширование поступающих в систему данных.
Пожалуйста оставьте данные, как я могу с вами свзяаться
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