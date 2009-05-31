Создать индексатор MV C++

Краткое описание: программа должна производить хранение данных в

специальной структуре, а также быстро производить поиск данных.

Основные затрагиваемые темы: динамическое хеширование, деревья,

работа с файлами.

Дано: имеется "неограниченный" набор данных вида:

слово и ассоциировнанные ему целочисленные значения (индексы).

Надо: создать систему, которая будет обеспечивать такое хранение данных,

при котором поиск индексов, ассоциированных слову, занимал как можно

меньше времени. Для этого необходимо создать хеш-функцию и

реализовать динамическое хеширование поступающих в систему данных.

Пожалуйста оставьте данные, как я могу с вами свзяаться