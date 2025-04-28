Создать конструктор

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Создать конструктор. Он нужен для внедрения на ряд сайтов. То есть суть его что бы делать воркаут комплекса по комплектованию стандартных изделий с возможностью небольшой персонификации (изменение высоты столба/высоты установки перекладин/рукоходов и т.д., а так же изменение цвета 3х типов: столб, перекладина, хомуты).

И все начинается с выбора материала несущих стоек:

1) Дерево:

1.1) Хвоя:

1.1.1 ) Хвоя массив (по умолчанию выбор – оцилиндрованное бревно):

1.1.1.1 ) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),

1.1.1.2 ) оцилиндрованное бревно,

1.1.1.3 ) неоцилиндрованное бревно

1.1.2 ) Хвоя клееная (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):

1.1.2.1 ) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),

1.1.2.2 ) оцилиндрованное бревно,

1.1.2.3 ) восьмиугольник

1.2) Лиственница:

1.2.1) Лиственница массив (по умолчанию выбор – неоцилиндрованное бревно):

1.2.1.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),

1.2.1.2) оцилиндрованное бревно,

1.2.1.3) неоцилиндрованное бревно

1.2.2) Лиственница клееная (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):

1.2.2.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),

1.2.2.2) оцилиндрованное бревно,

1.2.2.3) восьмиугольник

1.3) Робиния массив (по умолчанию выбор – неоцилиндрованное бревно):

1.3.1) оцилиндрованное бревно,

1.3.2) неоцилиндрованное бревно

1.4) Ясень массив (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):

1.4.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),

1.4.2) оцилиндрованное бревно,

1.4.3) неоцилиндрованное бревно

2) Черная сталь,

2.1) Круглая труба (по умолчанию выбор – диаметр 108, толщина стенки 4):

2.1.1) диаметр 76 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4; 5),

2.1.2) диаметр 89 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4),

2.1.3) диаметр 108 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4; 5; 6)

2.2) Квадратная труба (по умолчанию выбор – 100х100, толщина стенки 4):

2.2.1) 60х60 (возможность выбора толщины стенки: 3; 4; 5; 6),

2.2.2) 80х80 (возможность выбора толщины стенки: 3; 4; 5; 6; 7; 8),

2.2.3) 100х100 (возможность выбора толщины стенки: 4; 5; 6; 7; 8; 10),

2.2.4) 120х120 (возможность выбора толщины стенки: 4; 5; 6)

3) Нержавеющая сталь (по умолчанию выбор – диаметр 89, толщина стенки 4):

3.1) Круглая труба:

3.1.1) диаметр 76 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4),

3.1.2) диаметр 89 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4),

3.1.3) диаметр 108 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4)

3.2) Квадратная труба (по умолчанию выбор – 80х80, толщина стенки 4):

3.2.1) 60х60 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3),

3.2.2) 80х80 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5),

3.2.3) 100х100 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5),

3.2.4) 120х120 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5)

После выбора материала стоек выбираем материал турников (тут немного проще, так как это всегда сталь и она всегда круглая по сечению):

1) Черная сталь (по умолчанию выбор – диаметр 42, толщина стенки 3,2):

1.1) диаметр 34 (возможность выбора толщины стенки: 2,5; 2,8; 3,2),

1.2) диаметр 42 (возможность выбора толщины стенки: 2,5; 2,8; 3,2)

Разработка программСоздание сайтов
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