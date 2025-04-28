Разработать систему автоматизации игрушечной трассы для шариков с использованием Arduino и Node.js. Проект включает управление шаговыми и обычными двигателями, установку датчиков, передачу данных через интернет и закупку оборудования. Необходима документация по подключению и запуску системы.
Создать конструктор
Создать конструктор. Он нужен для внедрения на ряд сайтов. То есть суть его что бы делать воркаут комплекса по комплектованию стандартных изделий с возможностью небольшой персонификации (изменение высоты столба/высоты установки перекладин/рукоходов и т.д., а так же изменение цвета 3х типов: столб, перекладина, хомуты).
И все начинается с выбора материала несущих стоек:
1) Дерево:
1.1) Хвоя:
1.1.1 ) Хвоя массив (по умолчанию выбор – оцилиндрованное бревно):
1.1.1.1 ) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),
1.1.1.2 ) оцилиндрованное бревно,
1.1.1.3 ) неоцилиндрованное бревно
1.1.2 ) Хвоя клееная (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):
1.1.2.1 ) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),
1.1.2.2 ) оцилиндрованное бревно,
1.1.2.3 ) восьмиугольник
1.2) Лиственница:
1.2.1) Лиственница массив (по умолчанию выбор – неоцилиндрованное бревно):
1.2.1.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),
1.2.1.2) оцилиндрованное бревно,
1.2.1.3) неоцилиндрованное бревно
1.2.2) Лиственница клееная (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):
1.2.2.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),
1.2.2.2) оцилиндрованное бревно,
1.2.2.3) восьмиугольник
1.3) Робиния массив (по умолчанию выбор – неоцилиндрованное бревно):
1.3.1) оцилиндрованное бревно,
1.3.2) неоцилиндрованное бревно
1.4) Ясень массив (по умолчанию выбор – квадрат 150х150):
1.4.1) квадрат (возможность выбора сечения: 100х100, 150х150, 200х200),
1.4.2) оцилиндрованное бревно,
1.4.3) неоцилиндрованное бревно
2) Черная сталь,
2.1) Круглая труба (по умолчанию выбор – диаметр 108, толщина стенки 4):
2.1.1) диаметр 76 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4; 5),
2.1.2) диаметр 89 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4),
2.1.3) диаметр 108 (возможность выбора толщины стенки: 3; 3,5; 4; 5; 6)
2.2) Квадратная труба (по умолчанию выбор – 100х100, толщина стенки 4):
2.2.1) 60х60 (возможность выбора толщины стенки: 3; 4; 5; 6),
2.2.2) 80х80 (возможность выбора толщины стенки: 3; 4; 5; 6; 7; 8),
2.2.3) 100х100 (возможность выбора толщины стенки: 4; 5; 6; 7; 8; 10),
2.2.4) 120х120 (возможность выбора толщины стенки: 4; 5; 6)
3) Нержавеющая сталь (по умолчанию выбор – диаметр 89, толщина стенки 4):
3.1) Круглая труба:
3.1.1) диаметр 76 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4),
3.1.2) диаметр 89 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4),
3.1.3) диаметр 108 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4)
3.2) Квадратная труба (по умолчанию выбор – 80х80, толщина стенки 4):
3.2.1) 60х60 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3),
3.2.2) 80х80 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5),
3.2.3) 100х100 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5),
3.2.4) 120х120 (возможность выбора толщины стенки: 2; 3; 4; 5)
После выбора материала стоек выбираем материал турников (тут немного проще, так как это всегда сталь и она всегда круглая по сечению):
1) Черная сталь (по умолчанию выбор – диаметр 42, толщина стенки 3,2):
1.1) диаметр 34 (возможность выбора толщины стенки: 2,5; 2,8; 3,2),
1.2) диаметр 42 (возможность выбора толщины стенки: 2,5; 2,8; 3,2)
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