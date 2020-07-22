Необходим бот, который будет брать сообщения из чата автоматически по мере их поступления и экспортировать их в виде скриншотов, и плюс медиа контент в облако в папку. По идее для каждого дня, нужно экспортировать в ...
Создать похожую работу
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
голосование через Аутлук
Пример работы
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