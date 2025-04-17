Создать SDK v0.1 на TS, с авторизацией, безопасностью

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Открыт2 заявки11 просмотров

Мы делаем платформу для паблишинга игр.

Нужно сделать базовую версию сдк на TS, которую будут использовать разрабы игр для интеграции своих игр к нам. В этом сдк будет авторизация, инициализация, управлением балансом(покупки) - на нашей платформе все это есть, надо будет положить безопасно в сдк

Опыт примерных задач необходим.

это будет MVP, то есть совсем маленький проект, дальше уже будем дорабатывать и улучшать, сейчас нужен фундамент

TypeScriptРазработка бэкендаРазработка игр
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