Мы делаем платформу для паблишинга игр.



Нужно сделать базовую версию сдк на TS, которую будут использовать разрабы игр для интеграции своих игр к нам. В этом сдк будет авторизация, инициализация, управлением балансом(покупки) - на нашей платформе все это есть, надо будет положить безопасно в сдк



Опыт примерных задач необходим.



это будет MVP, то есть совсем маленький проект, дальше уже будем дорабатывать и улучшать, сейчас нужен фундамент