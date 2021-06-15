Создать схему в протеус и выполнить регулировку мигания светодиодов

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Создать схему в Proteus базе микроконтроллера ATmega128

управление огнём, бегущим «туда и обратно» по светодиодам ДСИ1 – ДСИ10,

скорость которого регулируется посредством клавиатуры таким образом, что

клавише « 1 » соответствует «первая скорость», клавише « 2 » – «вторая

скорость», клавише « 3 » – «третья скорость» и т.д. Задачу решать в контексте

операционной системы FreeRTOS, где один поток отвечает за контроль

состояния клавиатуры, второй – за «бегущий огонь»

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guest_16237512964708
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